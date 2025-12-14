Zinedine Zidane : C'est officiel !

Alors que Didier Deschamps a d'ores-et-déjà annoncé qu'il quitterait son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde, Zinedine Zidane est évidemment l'immense favori pour le remplacer. Mais Philippe Diallo assure que l'annonce sera officielle seulement après la Coupe du monde.
L'été prochain, Didier Deschamps disputera sa dernière compétition à la tête de l'équipe de France. En effet, après la Coupe du monde, il laissera sa place de sélectionneur après 14 ans sur le banc des Bleus. Pour le remplacer, le suspens est inexistant puisque Zinedine Zidane est l'immense favori. L'unique interrogation réside dans le timing de l'officialisation de l'arrivée du Ballon d'Or 1998.
Zidane, on connaît la date de l'annonce
Le 22 novembre dernier, Philippe Diallo évoquait d'ailleurs ce sujet en donnant deux périodes distinctes : « Je vais en discuter à la fois avec Didier et avec mes collègues du comex (de la FFF). Pour annoncer le nouveau sélectionneur, il n'y a finalement que deux fenêtres. Soit à la fin de la Coupe du monde, soit une fenêtre un peu plus anticipée et suffisamment éloignée de la phase finale du Mondial. Une option, c'est la fin du premier trimestre 2026, autour de mars-avril. »
«La tendance est beaucoup plus après la Coupe du monde»
Mais entre temps, le tirage au sort de la Coupe du monde a eu lieu, et Philippe Diallo a donc affiné ses plans. L'annonce du futur sélectionneur des Bleus aura lieu après le Mondial. « Je vous avais dit que j'étais en réflexion avec deux fenêtres, la première en mars-avril ou après la Coupe du monde. Depuis le tirage au sort, j'ai continué ma réflexion et la tendance est beaucoup plus après la Coupe du monde. Je pense qu'il faut plutôt laisser la sérénité de la préparation de la compétition à notre équipe de France et nous aurons ensuite cette séquence d'un nouveau sélectionneur », a confié le président de la FFF à l'occasion de l'assemblée fédérale qui s'est tenue dans un grand hôtel parisien samedi.