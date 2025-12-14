Zinedine Zidane : C'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Didier Deschamps a d'ores-et-déjà annoncé qu'il quitterait son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde, Zinedine Zidane est évidemment l'immense favori pour le remplacer. Mais Philippe Diallo assure que l'annonce sera officielle seulement après la Coupe du monde.

L'été prochain, Didier Deschamps disputera sa dernière compétition à la tête de l'équipe de France. En effet, après la Coupe du monde, il laissera sa place de sélectionneur après 14 ans sur le banc des Bleus. Pour le remplacer, le suspens est inexistant puisque Zinedine Zidane est l'immense favori. L'unique interrogation réside dans le timing de l'officialisation de l'arrivée du Ballon d'Or 1998.

Zidane, on connaît la date de l'annonce Le 22 novembre dernier, Philippe Diallo évoquait d'ailleurs ce sujet en donnant deux périodes distinctes : « Je vais en discuter à la fois avec Didier et avec mes collègues du comex (de la FFF). Pour annoncer le nouveau sélectionneur, il n'y a finalement que deux fenêtres. Soit à la fin de la Coupe du monde, soit une fenêtre un peu plus anticipée et suffisamment éloignée de la phase finale du Mondial. Une option, c'est la fin du premier trimestre 2026, autour de mars-avril. »