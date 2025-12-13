Equipe de France : Deschamps a tranché pour Benzema !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, Karim Benzema a fait clairement savoir qu'il aimerait disputer la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France. S'il ne faut jamais dire jamais dans le football, Didier Deschamps ne rappellerait pas le buteur d'Al Ittihad s'il devait faire une liste aujourd'hui. Reste à savoir si la situation évoluera d'ici cet été.

Ce jeudi, Karim Benzema a lâché une bombe lors d'un entretien accordé à L'Equipe. En effet, le capitaine et numéro 9 d'Al Ittihad a fait savoir qu'il était prêt à revenir en équipe de France pour disputer la Coupe du Monde 2026.

Benzema veut jouer la Coupe du Monde 2026 « Qui n'a pas envie de jouer la Coupe du monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : est-ce qu'on peut me prendre... Comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur. Quand on m'appelle, je viens, je joue. Si on m'appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Et ça s'arrête là », a affirmé Karim Benzema. Mais quelle est la position de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France ?