Benzema avec Mbappé et Dembélé, «ça va faire peur» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans une interview dévoilée cette semaine, Karim Benzema a fait un appel du pied à Didier Deschamps à propos de la prochaine Coupe du monde. L'ancien attaquant du Real Madrid a bientôt 38 ans mais il n'a pas abandonné l'idée d'un retour chez les Bleus. Pour Vikash Dhorasoo, cette possibilité met l'eau à la bouche !

Absent de l'Equipe de France depuis 2022, Karim Benzema sait que la Coupe du monde 2026 approche à grands pas. Le joueur de 37 ans, qui évolue à Al-Ittihad en Arabie saoudite depuis 2023, croit encore en ses chances de s'illustrer chez les Bleus. Une prise de parole qui a suscité beaucoup de réactions puisque Vikash Dhorasoo imagine déjà une association incroyable entre les grandes stars de l'équipe de France.

Benzema de retour chez les Bleus ? Il valide Privé d'Equipe de France pendant 6 ans, Karim Benzema pourrait tenter encore un retour, lui qui n'a pas pu participer à la Coupe du monde 2022. Mais il est difficile de voir Didier Deschamps céder... « Benzema en bleu, c'est toujours une bonne idée, et il pourrait être utile en entrant en cours de jeu. Ce serait classe de voir Deschamps le sélectionner alors qu'il n'a pas pu faire la dernière Coupe du monde. L'idée de te mettre à disposition du sélectionneur, je trouve ça aussi super » déclare Vikash Dhorasoo pour L'Equipe.