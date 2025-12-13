Benzema - Deschamps : La réponse fracassante en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent en Equipe de France depuis 2022, Karim Benzema a vu sa carrière internationale largement freinée. L'ancien attaquant du Real Madrid a longtemps été mis de côté mais à bientôt 38 ans, il n'a pas hésité à faire un appel du pied concernant la prochaine Coupe du monde en 2026. Pour Jérôme Rothen toutefois, il n'y aucune chance qu'il puisse faire son retour avec les Bleus.

Dans une interview pour L'Equipe, Karim Benzema n'a pas hésité à parler de la prochaine Coupe du monde, compétition qui semble lui faire envie. En effet, il a indiqué que si jamais on l'appelait, il viendrait. Malgré son âge, Benzema reste un élément solide sur le terrain mais il y a peu de chances que Didier Deschamps le rappelle au vu de leur passif.

Benzema de retour avec les Bleus ? Absent de l'Equipe de France pendant 6 ans de 2015 à 2021, Karim Benzema a effectué un premier retour pour l'Euro 2021 et n'a pas pu participer à la Coupe du monde 2022. Depuis, il a même un peu disparu des radars en signant à Al-Ittihad en Arabie saoudite. « Est-ce qu'il y a une mini chance de revoir Karim Benzema en équipe de France ? Bah non, je ne vois pas pourquoi. J'ai bien aimé son interview. On sent la passion du foot, et c'est le plus important à ce niveau-là. Il dure dans le temps. Il veut jouer jusqu'à 40 ans. Bien sûr, c'est un formidable professionnel. Moi, je vois pas les matchs de l'Arabie Saoudite, donc je ne connais pas son niveau actuel. Je ne vais pas mentir aux gens » commence d'abord Jérôme Rothen sur les ondes de RMC.