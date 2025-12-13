Coup de tonnerre à l'étranger, Benzema va rejoindre Mbappé en 2026 ?

Amadou Diawara

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, la bande à Kylian Mbappé va essayer d'offrir un ultime trophée à Didier Deschamps avant son départ. Interrogé sur la compétition organisée en Amérique du Nord, Karim Benzema a ouvert la porte à un retour chez les Bleus cet été. Selon vous, le Ballon d'Or 2022 reportera-t-il le maillot tricolore ? A vos votes !

Forfait pour la Coupe du Monde au Qatar, Karim Benzema n'a pas porté le maillot de l'équipe de France depuis le 13 juin 2022. En effet, l'actuel buteur d'Al Ittihad était présent lorsque les Bleus se sont inclinés face à la Croatie au Stade de France (0-1). S'il a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale le 19 décembre 2022, Karim Benzema est prêt à revenir pour disputer la prochaine Coupe du Monde avec Kylian Mbappé. Du moins, c'est qu'il a affirmé lors d'un entretien accordé à L'Equipe.

«Qui n'a pas envie de jouer la Coupe du monde ?» « Ce sera la dernière Coupe du monde de Lionel Messi (38 ans), Cristiano Ronaldo (40 ans) ou Luka Modric (40 ans), qui vous avaient précédé au palmarès du Ballon d'Or. Vous n'y avez pas votre place vous aussi ? Mais qui n'a pas envie de jouer la Coupe du monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : est-ce qu'on peut me prendre... Comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur. Donc la porte est ouverte pour un retour en bleu ? Moi, je suis un joueur de foot. Donc, je joue au foot. Quand on m'appelle, je viens, je joue. J'ai des objectifs dans ma tête. J'aime le foot et j'aime gagner. J'aime les trophées. C'est ce qui m'importe le plus. Là, je suis dans mon club. Si on m'appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Et ça s'arrête là », a déclaré Karim Benzema.