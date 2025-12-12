Karim Benzema : Le divorce est annoncé

Absent de l'Equipe de France depuis 2022, Karim Benzema n'aurait pas tout à fait abandonné l'idée de disputer la Coupe du monde 2026. En effet le joueur de 37 ans a ouvert la porte à un retour dans un entretien pour L'Equipe. Mais Jérôme Rothen ne croit pas du tout en un retour de l'ancien du Real Madrid sous Didier Deschamps.
A bientôt 38 ans, Karim Benzema continue sa carrière loin des radars, en Arabie saoudite, à Al-Ittihad. Le joueur français a rejoint ce club en 2023 et il continue d'être performant. Malgré tout, un retour en Equipe de France semble largement compromis, même s'il ne refuserait pas l'appel de Didier Deschamps. Un appel qui ne risque pas d'arriver pour Jérôme Rothen.
Karim Benzema de retour en Equipe de France ?
Déjà de retour pour l'Euro 2021, Karim Benzema n'avait pas pu disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar à cause d'une blessure. Il n'a plus joué avec les Bleus depuis juin 2022. « Comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur. Quand on m'appelle, je viens, je joue » a-t-il déclaré à L'Equipe. Mais Didier Deschamps osera-t-il sauter le pas ?
« Je pense à 300% qu’il ne le reprendra pas »
Déjà banni de l'Equipe de France pendant 6 ans, Karim Benzema semblait ne plus avoir aucune chance de refaire son apparition chez les Bleus. Pour Jérôme Rothen, c'est bien le cas : l'ancien attaquant du Real Madrid ne sera pas rappelé. « Je ne le vois pas tenter le coup. C’est pour ceux qui ont envie de rêver, mais ce n’est pas possible. (…) Deschamps et Benzema seraient capables de retravailler ensemble. Mais est-ce que le sélectionneur a envie de recommencer alors qu’il a été échaudé ? Je pense à 300% qu’il ne le reprendra pas » déclare-t-il sur les ondes de RMC.