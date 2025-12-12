Karim Benzema : Le divorce est annoncé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent de l'Equipe de France depuis 2022, Karim Benzema n'aurait pas tout à fait abandonné l'idée de disputer la Coupe du monde 2026. En effet le joueur de 37 ans a ouvert la porte à un retour dans un entretien pour L'Equipe. Mais Jérôme Rothen ne croit pas du tout en un retour de l'ancien du Real Madrid sous Didier Deschamps.

A bientôt 38 ans, Karim Benzema continue sa carrière loin des radars, en Arabie saoudite, à Al-Ittihad. Le joueur français a rejoint ce club en 2023 et il continue d'être performant. Malgré tout, un retour en Equipe de France semble largement compromis, même s'il ne refuserait pas l'appel de Didier Deschamps. Un appel qui ne risque pas d'arriver pour Jérôme Rothen.

Karim Benzema de retour en Equipe de France ? Déjà de retour pour l'Euro 2021, Karim Benzema n'avait pas pu disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar à cause d'une blessure. Il n'a plus joué avec les Bleus depuis juin 2022. « Comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur. Quand on m'appelle, je viens, je joue » a-t-il déclaré à L'Equipe. Mais Didier Deschamps osera-t-il sauter le pas ?