Zidane : Il balance sur sa «relation exceptionnelle» !

Alors qu'il est le grand favori pour succéder à Didier Deschamps, Zinedine Zidane reprendrait ainsi du service cinq ans après son départ du Real Madrid. Karim Benzema évoque d'ailleurs cette option et se réjouit pour les Bleus, lui qui entretient toujours une excellente relation avec l'ancien numéro 10 tricolore.

Arrivé sur le banc du Real Madrid en janvier 2016, Zinedine Zidane a contribué à l'évolution de Karim Benzema grâce à ses passages à la tête du club merengue. Par conséquent, les deux hommes entretiennent une relation particulière comme l'explique l'ancien attaquant de l'OL, convaincu que ZIzou fera un grand sélectionneur s'il succède à Didier Deschamps.

Benzema s'enflamme pour Zidane « Bien sûr. On parle toujours ensemble. On a une relation exceptionnelle. Zizou, avec le passage qu'il a fait à Madrid (2016-2018 et 2019-2021 comme entraîneur, avec 3 Ligues des champions et 2 titres de champion à la clé), c'est le numéro 1 des coaches », confie-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant de poursuivre.