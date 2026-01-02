OM - OL : La réponse cash pour le prochain transfert !

Pierrick Levallet

Joueur important du SCO Angers depuis le début de saison, Himad Abdelli attise les convoitises sur le mercato. L’international algérien serait notamment sur les tablettes de l’OM et de l’OL. Seulement, le milieu offensif de 26 ans n’aurait encore pris aucune décision pour son avenir puisque sa priorité se situerait ailleurs pour le moment.

Himad Abdelli a réalisé une première partie de saison convaincante avec le SCO Angers. Et cela lui a valu de se retrouver sur les tablettes de l’OM et de l’OL sur le mercato. Le club phocéen voudrait se renforcer pour la seconde partie de saison quand la formation rhodanienne aimerait offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour combler les lacunes de son effectif.

Abdelli n'a pas encore tranché pour son avenir Seulement, Himad Abdelli n’aurait encore pris aucune décision pour son avenir d’après les informations de But! Football Club. L’international algérien apprécierait les sollicitations de l’OM et de l’OL. Mais le milieu offensif de 26 ans resterait pour le moment pleinement concentré sur la CAN, où il brille avec l’Algérie.