Benzema avec Mbappé : L'annonce choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il n'a plus porté le maillot de l'équipe de France depuis son départ précoce avant le début de la Coupe du monde 2022, Karim Benzema a lâché une petite bombe en ouvrant la porte à une participation au Mondial l'été prochain. Si jamais Didier Deschamps l'appelle, l'ancien attaquant du Real Madrid répondra présent.

C'est une anomalie dans l'histoire du football. Malgré son incroyable carrière, Karim Benzema n'a disputé qu'une seule Coupe du monde, en 2014. Ecarté en 2018 puis blessé en 2022, l'ancien attaquant du Real Madrid n'a d'ailleurs plus été convoqué par Didier Deschamps depuis son départ du Qatar juste avant le début du Mondial. Et alors qu'il ne semble pas dans les plans du sélectionneur, Karim Benzema ouvre la porte à un retour en Bleus pour disputer la Coupe du monde l'été prochain et former un nouveau duo de choc avec Kylian Mbappé.

Benzema ouvre la porte à un retour en équipe de France « Qui n'a pas envie de jouer la Coupe du monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : est-ce qu'on peut me prendre... Comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur (...) Moi, je suis un joueur de foot. Donc, je joue au foot. Quand on m'appelle, je viens, je joue. J'ai des objectifs dans ma tête. J'aime le foot et j'aime gagner. J'aime les trophées. C'est ce qui m'importe le plus. Là, je suis dans mon club. Si on m'appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Et ça s'arrête là », confie-t-il dans une longue interview accordée à L'EQUIPE.