Histoire terminée : Zidane balance sur sa rupture !

Après quatre saisons passées au sein des Girondins de Bordeaux, Zinedine Zidane avait décidé de changer d'air et avait signé à la Juventus Turin alors que sa relation avec le président bordelais, Alain Afflelou, s'était dégradée. Et Zidane s'était lâché à ce sujet au moment de sa rupture avec Bordeaux à l'époque.

Zinedine Zidane avait décidé de franchir un cap majeur pour la suite de sa carrière en 1996 avec son transfert à la Juventus Turin. L'ancien meneur de jeu de l'équipe de France semblait avoir fait le tour de la question aux Girondins de Bordeaux et était surtout en rupture totale avec Alain Afflelou, président du club à cette époque, avec qui les relations étaient devenues conflictuelles. Zidane s'était lâché à ce sujet dans les colonnes de L'EQUIPE en août 1996 au moment de son transfert à la Juve.

Zidane en clash avec Afflelou « Si Bordeaux me manque ? Beaucoup, oui. Pas l'équipe, parce que j'ai fait le choix de partir, mais je m'aperçois que je suis très attaché à cette ville, je me sentais bien là-bas. Alain Afflelou ? Lui, je l'ai oublié. Mais en fin de compte, si j'ai vraiment tenu à un moment donné à répondre à ses mensonges , cela ne s'est pas si mal passé en quatre ans avec lui. Il faut dire que je ne suis pas difficile à vivre », expliquait Zinedine Zidane.