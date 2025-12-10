Zidane : La violente rupture avec des insultes !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane ne s'est pas fait que des amis durant sa carrière de joueur, et il s'était notamment embrouillé avec l'un de ses coéquipiers de l'époque en équipe de France : Jérôme Rothen. Ce dernier s'est livré sur son clash et sa rupture totale par la suite en sélection avec Zidane, qui l'avait d'ailleurs copieusement insulté durant un match.

Sélectionné en équipe de France à partir de 2003, Jérôme Rothen y a donc rencontré un certain Zinedine Zidane avec qui la relation s'est rapidement détériorée. Un an plus tard, alors que les deux hommes s'affrontaient à l'occasion d'un quart de finale de Ligue des Champions entre l'AS Monaco et le Real Madrid, Zidane s'était emporté contre Rothen sur le terrain et l'avais même copieusement insulté, ce qui avait provoqué une rupture entre les deux hommes par la suite chez les Bleus.

«fils de p***», Zidane a insulté Rothen « En 2004, nous éliminons le Real Madrid avec l’AS Monaco en quart de finale de la Ligue des champions. Il y a une tache à ce succès : les insultes de Zinédine Zidane. C’est le point noir de ma carrière. Je comprends sa frustration quand tu joues au Real et que tu perds face au petit Monaco. Mais ces mots-là (fils de p***), venant de la bouche de quelqu’un que tu connais, je ne les comprends pas », a révélé Jérôme Rothen en 2020 dans son émission sur RMC au sujet de son clash avec Zinedine Zidane à l'époque.