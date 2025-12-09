Zidane : Ça balance après la séparation !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation de l’AS Cannes, Zinedine Zidane était parti en 1992 pour relever un nouveau défi aux Girondins de Bordeaux, et ce départ avait beaucoup fait parler à l’époque. Sébastien Frey, qui l’avait côtoyé au sein du club azuréen, avoue d’ailleurs que Zidane faisait l’objet de nombreuses anecdotes à Cannes après son départ.

Dans un large entretien accordé à L’EQUIPE en avril 2025, Sébastien Frey s’est confié au sujet de Zinedine Zidane, qu’il avait notamment côtoyé au centre de formation de l’AS Cannes. Et l’ancien gardien de l’Inter Milan, qui conserve un souvenir ému de cette époque avec Zidane, confie d’ailleurs que le numéro 10 continuait de faire parler après sa séparation avec Cannes en 1992.

« Quand il est parti, ils adoraient raconter des anecdotes sur lui » « Zidane, c’est le football. Quand il est parti à Bordeaux, ceux qui l’avaient connu à Cannes adoraient ressortir des anecdotes sur lui. Par exemple, en pro, quand il y avait entraînement l’après-midi, il venait dès le matin et tout seul dans le vestiaire, il passait des heures à faire du travail technique. Tout le monde disait qu’il était physiquement en-dessous mais techniquement très au-dessus… », indique Sébastien Frey sur Zinedine Zidane.