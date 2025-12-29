OM - Transfert d’un gros joueur : La presse italienne confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours aussi indispensable dans l'entrejeu de l'OM, Pierre-Emile Højbjerg est ardemment courtisé par la Juventus Turin depuis plusieurs mois. Et la presse italienne annonce de nouveau un vif intérêt cet hiver du club bianconero pour le milieu de terrain danois, mais l'OM reste très ferme dans ce dossier. Explications.

Arrivé à l'OM à l'été 2024 sous la forme d'un prêt en provenance de Tottenham, Pierre-Emile Højbjerg (30 ans) a été définitivement acheté par le club phocéen qui a déboursé 13,5M€ pour le transfert du milieu de terrain danois. Il faut dire que Roberto De Zerbi, le coach italien de l'OM, a fait de Højbjerg l'un de ses éléments majeurs dans l'entrejeu.

La Juventus à fond sur le dossier Depuis plusieurs semaines, un vif intérêt de la Juventus Turin revient avec insistance au sujet de Pierre-Emile Højbjerg qui aurait tapé dans l'oeil des dirigeants de la Vieille Dame. Et la Gazzetta dello Sport en remet une couche à ce sujet ce lundi puisque le quotidien italien révèle que la Juve serait revenue récemment à la charge auprès de l'OM afin de pouvoir recruter Højbjerg durant le mercato de janvier, mais la réponse a été très cash.