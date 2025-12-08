Zinédine Zidane, le gros malaise à l’étranger !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a mis fin à un malaise avec Zidane Comme le rapporte MARCA, Xabi Alonso est arrivé au Real Madrid avec une mission claire : construire une équipe moderne, avec un style reconnaissable et une identité bien définie. Au sein de la Casa Blanca, on en avait assez de la mainmise permanente de Carlo Ancelotti et Zinédine Zidane. Les Merengue voulaient mettre un terme aux hiérarchies intouchables, et entendaient donner une opportunité de miser sur un entraîneur de la nouvelle génération.