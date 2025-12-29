Départ du PSG : Une légende valide son grand retour !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti du PSG à l’été 2023 après y avoir passé deux saisons, Sergio Ramos pourrait bientôt revenir en France. La légende du Real Madrid a annoncé qu’il ne prolongerait pas avec Monterrey et sera libre de tout contrat à partir du 1er janvier. À 39 ans, le défenseur est ouvert à toutes les propositions, même en provenance de Ligue 1.

Après Thiago Silva (41 ans), qui s’est engagé avec le FC Porto, le PSG pourrait voir un autre de ses anciens joueurs revenir en Europe. Arrivé en février dernier, Sergio Ramos a déjà annoncé qu’il ne prolongerait pas avec Monterrey et, deux ans et demi après son départ du club de la capitale, pourrait faire son retour en Ligue 1.

Sergio Ramos à la recherche d’un nouveau défi C’est ce qu’explique AS, qui indique que Sergio Ramos est ouvert à toutes les propositions. À 39 ans, l’ancien capitaine du Real Madrid veut continuer à joueur au haut niveau et n’écarte aucune possibilité pour son avenir, avec l’envie de trouver un nouveau club rapidement et pouvoir retrouver les terrains dès le mois de janvier.