Officiel - PSG : Une légende est de retour !

Alexis Brunet

De 2012 à 2020, Thiago Silva a fait le bonheur du PSG, avec qui il a remporté de nombreux titres. Le défenseur central a par la suite rejoint Chelsea et dernièrement il évoluait avec Fluminense. À 41 ans, son contrat au Brésil a pris fin, mais l’ancien Parisien a décidé de ne pas s’arrêter. Il vient de s’engager avec le FC Porto et il fait ainsi son grand retour en Europe.

Pendant huit ans, Thiago Silva a été un joueur très important du PSG, dont il était notamment le capitaine. Le Brésilien a amassé de nombreux titres avec Paris, mais c’est par la suite à Chelsea qu’il a remporté la Ligue des champions. Après cette aventure en Angleterre, le défenseur central est revenu dans son pays à Fluminense, mais son contrat a pris fin dernièrement.

Thiago Silva s’engage avec le FC Porto À 41 ans, Thiago Silva ne veut toutefois pas s’arrêter de jouer et il a même retrouvé un nouveau club. Ce samedi, le FC Porto a officialisé l’arrivée de l’ancien joueur du PSG, qui s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec une année en option. Un retour en Europe qui va permettre au défenseur central de prétendre à une place pour la prochaine Coupe du monde.