Zinedine Zidane : La signature XXL à 141M€ !

Après l’AS Cannes, Bordeaux et la Juventus, c’est avec le Real Madrid que Zinedine Zidane a poursuivi et fini sa carrière de joueur. En 2001, le milieu offensif français était recruté par Florentino Pérez chez les Merengue contre une somme XXL. En effet, prête à vendre Zidane, la Vieille Dame ne l’avait pas bradé pour autant et c’est un chèque équivalent à 80M€ qui avait alors été signé par le Real Madrid.

« J’ai finalement obtenu le double » « J'ai rencontré Florentino Pérez alors qu'il allait se présenter comme président du Real Madrid. Il est venu me voir et m'a demandé s'il pouvait utiliser le nom de Zidane en cas de victoire. J'ai dit oui, sans problème. Nous pensions à remanier l'équipe, et même si c'était un joueur formidable, Fiat n'allait pas bien et nous devions vendre pour générer de la plus-value. Le prix initial était de 70 millions de lires, mais j'ai finalement obtenu le double (environ 80M€). Les deux parties étaient satisfaites. Ils ont fait un excellent investissement car en plus des performances sur le terrain, ils ont fait un travail marketing remarquable », racontait récemment Luciano Moggi, l'ancien directeur général de la Juventus, à propos de transfert de Zinedine Zidane en 2001.