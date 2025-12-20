Une «offre très importante» : Le PSG prêt à boucler ce transfert ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En manque de temps de jeu dans la capitale, avec neuf apparitions cette saison, Lucas Beraldo ne prévoit pas pour autant de quitter le Paris Saint-Germain durant le mercato hivernal. En interne, le départ de l’international brésilien n’est pas envisagé on plus, sauf offre importante.

Avec neuf rencontres disputées cette saison, toutes en Ligue 1, Lucas Beraldo doit se contenter d’un rôle de doublure sous les ordres de Luis Enrique. De quoi relancer les rumeurs autour de son avenir alors que l’international brésilien avait déjà été annoncé sur le départ l’été dernier. Dans son entourage, on rappelle néanmoins qu’un transfert hors du PSG n’est pas d’actualité.

Le clan Beraldo s’annonce au PSG « Jouer au PSG est un privilège, confie le clan Beraldo à L’Équipe. Depuis son arrivée (en janvier 2024), il a déjà remporté presque tous les titres possibles à un si jeune âge, ce que très peu de joueurs dans le monde peuvent se vanter d'avoir accompli. Il y a eu beaucoup de spéculations et de fausses informations concernant son avenir. La réalité est simple : pour l'instant, il se concentre pleinement sur son travail quotidien et sur l'aide qu'il peut apporter au PSG pour atteindre ses objectifs. »