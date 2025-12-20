Mercato : «Une expérience incroyable» au PSG, la signature qui le régale !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien gardien du FC Barcelone, Arnau Tenas n'a jamais disputé un match professionnel là-bas. L'Espagnol a rejoint le PSG en 2023 où il a pu faire ses premiers pas. S'il évolue aujourd'hui du côté de Villarreal, il garde un très bon souvenir de son passage dans la capitale française.

Recruté en 2023 au PSG comme troisième gardien, Arnau Tenas a quand même fait 8 apparitions en match officiel durant son parcours. Le portier espagnol n'a pas eu beaucoup d'opportunités mais il a accepté de prendre son mal en patience. D'ailleurs, Tenas tire de grandes leçons de son passage à Paris et de Luis Enrique notamment.

« Partir à Paris a été une expérience incroyable » Visiblement convaincu par son aventure parisienne, Arnau Tenas n'a pas oublié tout ce qu'il a appris durant son contrat au PSG. « Partir à Paris a été une expérience incroyable. Je me suis senti chez moi dès le premier jour. J'ai appris la langue, j'ai beaucoup progressé sur le plan footballistique et personnel. Ce furent deux années très enrichissantes sur le plan footballistique, mais aussi sur le plan personnel » assure l'Espagnol pour Mundo Deportivo.