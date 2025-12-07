Kylian Mbappé devant Lamine Yamal, la grande annonce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière, Lamine Yamal a connu une explosion au plus haut niveau. Le jeune joueur de 18 ans a ébloui tout le monde de son talent et il est destiné à avoir une brillante carrière, lui qui est déjà champion d'Europe avec l'Espagne. Même s'ils ne sont pas exactement de la même génération, Kylian Mbappé pourrait lui offrir une belle résistance dans sa progression.

Auteur d'un début de carrière exceptionnel, Kylian Mbappé a continué sur la même dynamique depuis. L'attaquant français enchaîne les buts depuis le début de la saison et il continue d'écrire quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du football. Jusqu'à se rapprocher des plus grandes légendes ? D'après Guti, il a plus de chances de le faire que Lamine Yamal.

Lamine Yamal au niveau de Messi et Ronaldo ? A seulement 18 ans, Lamine Yamal s'est imposé comme l'un des grands talents de sa génération, si ce n'est le plus grand. Le jeune Espagnol pourrait écrire l'histoire au même niveau que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Diego Maradona selon certains observateurs. « De la Fuente affirme que Lamine peut être comme Messi, Maradona, Cristiano… Qu’en pensez-vous ? Waouh. Je le vois comme un joueur fantastique et un potentiel Ballon d'Or, mais on parle des trois meilleurs joueurs du monde. Maradona a remporté la Coupe du monde au Mexique sans avoir une grande équipe, et Messi et Cristiano l'ont emporté en marquant 50 buts en dix ans » réagit Guti dans un entretien pour AS.