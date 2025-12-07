Kylian Mbappé amoureux d’un homme : Sa mère balance !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Gran fan du Real Madrid depuis l'enfance, Kylian Mbappé avait toujours rêve de porter un jour la tunique du club merengue. Et sa mère, Fayza Lamari, raconte d'ailleurs toute l'admiration que Mbappé portait à des stars telles que Zinedine Zidane ou encore Cristiano Ronaldo, dont il était même « amoureux » si l'on en croit sa mère.

Parti libre du PSG à l'été 2024 pour signer au Real Madrid, Kylian Mbappé a donc réalise son rêve d'enfance. Le capitaine de l'équipe de France a toujours été un grand fan de la Casa Blanca, et dans une interview accordée à L'EQUIPE en septembre dernier, Fayza Lamari dévoilait d'ailleurs quelques secrets au sujet de son fils et de l'amour qu'il a toujours porté durant son enfance au Real Madrid.

« Il a touché mon manteau, je ne le lave plus » « J'ai pu voir Kylian réagir de la même manière quand il a rencontré Zidane. Quand il le croise à 14 ans, il me dit : "Maman, il a touché mon manteau, je ne le lave plus." Donc je sais ce que ça peut représenter pour un gamin. Quand ce ne sont pas des enfants, face à lui, ça me rend plus perplexe », indique la mère de Kylian Mbappé sur la rencontre marquante de son fils avec Zinedine Zidane, mais c'est surtout Cristiano Ronaldo qui était admiré de longue date par l'attaquant français.