OM - OL : Grande nouvelle pour ce transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat, Himad Abdelli pourrait ne pas finir la saison à Angers. L’OL et l’OM sont à la lutte pour s’attacher les services de l’international algérien. Si le Stade Rennais a également été cité comme un de ses prétendants, cela ne serait pas le cas en réalité.

Annoncé proche de l’OL par L’Équipe, Himad Abdelli n’est pas encore à Lyon. Selon Foot Mercato, l’OM est également intéressé par le milieu de terrain âgé de 26 ans, dont le contrat avec Angers prend fin en juin 2026. Un dossier dans lequel les Gones ont de l’avance, mais Marseille n’a pas dit son dernier mot.

« L'OL a de l'avance sur l'OM dans les discussions » « L'OL a de l'avance sur l'OM dans les discussions, qui est l'autre club qui le veut. Ca ne se décidera pas avant janvier. A priori, ça ne devrait pas traîner non plus en janvier. C'est ce que veulent les deux directeurs sportifs. Il va partir, il viendra dans l'un des deux clubs, c'est une bataille de directeurs sportifs pour séduire un joueur. Dans la course, l'OL a quelques longueurs d'avance. Marseille a très envie d'étoffer son milieu de terrain. C'est le joueur qu'ils ont identifié et qu'ils aiment beaucoup. La décision appartiendra au joueur », a fait savoir Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.