Real Madrid : Kylian Mbappé change d'équipe, l'annonce choc

La Coupe du monde se déroulera en juin et juillet 2026 aux Etats-Unis, au Canada et le Mexique. L'occasion pour Kylian Mbappé de troquer la tunique du Real Madrid pour celle de l'équipe de France dont il est le capitaine et de se mettre à rêver d'une deuxième étoile de champion du monde après 2018. Gerard Piqué s'incline déjà devant la puissance de l'effectif tricolore.

Kylian Mbappé et la Coupe du monde, c'est une grande histoire d'amour. L'été prochain, le capitaine de l'équipe de France participera au troisième Mondial de sa carrière alors qu'il sera âgé de 27 ans. Lors de ses deux premières campagnes dans cette compétition, Mbappé n'a connu que des finales avec un sacre en 2018 notamment.

«Je pense que si on prend joueur par joueur, la France est la sélection qui a le plus de talent» Gerard Piqué s'est frotté à Kylian Mbappé avant de prendre sa retraite en 2022. L'ex-défenseur du FC Barcelone sait que la star du Real Madrid est une menace évidente pour les adversaires des Bleus. Mais il n'est sûrement pas la seule. « Avec Dembélé, Mbappé, Olise ou Doué, elle dispose d'une vraie puissance offensive... Sincèrement, je pense que si on prend joueur par joueur, la France est la sélection qui a le plus de talent à cette Coupe du monde. Elle a atteint la finale des deux dernières éditions, elle a gagné en 2018, elle a perdu en 2022 ».