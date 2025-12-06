Real Madrid : Kylian Mbappé change d'équipe, l'annonce choc

La Coupe du monde se déroulera en juin et juillet 2026 aux Etats-Unis, au Canada et le Mexique. L'occasion pour Kylian Mbappé de troquer la tunique du Real Madrid pour celle de l'équipe de France dont il est le capitaine et de se mettre à rêver d'une deuxième étoile de champion du monde après 2018. Gerard Piqué s'incline déjà devant la puissance de l'effectif tricolore.
Kylian Mbappé et la Coupe du monde, c'est une grande histoire d'amour. L'été prochain, le capitaine de l'équipe de France participera au troisième Mondial de sa carrière alors qu'il sera âgé de 27 ans. Lors de ses deux premières campagnes dans cette compétition, Mbappé n'a connu que des finales avec un sacre en 2018 notamment.
«Je pense que si on prend joueur par joueur, la France est la sélection qui a le plus de talent»
Gerard Piqué s'est frotté à Kylian Mbappé avant de prendre sa retraite en 2022. L'ex-défenseur du FC Barcelone sait que la star du Real Madrid est une menace évidente pour les adversaires des Bleus. Mais il n'est sûrement pas la seule. « Avec Dembélé, Mbappé, Olise ou Doué, elle dispose d'une vraie puissance offensive... Sincèrement, je pense que si on prend joueur par joueur, la France est la sélection qui a le plus de talent à cette Coupe du monde. Elle a atteint la finale des deux dernières éditions, elle a gagné en 2018, elle a perdu en 2022 ».
«Sur le papier, c'est la meilleure équipe, la meilleure sélection»
Pendant son interview avec Jérôme Rothen diffusée sur les ondes de RMC pour l'émission Rothen s'enflamme jeudi, le champion du monde 2010 rappelle que le statut de favori de l'équipe de France ne lui assure nullement le succès final. Bien qu'en quittant le Real Madrid l'été prochain pour l'Amérique du nord avec les Bleus, Mbappé aurait de grandes chances de briller.
« Sur le papier, c'est la meilleure équipe, la meilleure sélection. Maintenant, on a vu des millions de fois dans le football que les noms ne suffisent pas pour gagner. Il faut construire une équipe où les joueurs ont une vraie connexion entre eux, où ils s'entendent bien, se comprennent sur le terrain, qu'ils aient bien travaillé tactiquement dans les moments défensifs comme dans les moments offensifs. Et c'est pour ça que le football est aussi beau: on ne sait jamais ce qui va se passer. Même si tu es favori sur le papier, n'importe quelle équipe peut te battre ».