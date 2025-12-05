Cristiano Ronaldo : Il prend les paris, Kylian Mbappé va tout «exploser» !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lors de sa jeunesse, Kylian Mbappé idôlatrait Cristiano Ronaldo. Et il se trouve que comme son idole, il arbore la tunique du Real Madrid et a même affiché un meilleur bilan statistique que lui au cours de sa première saison à la Casa Blanca. En feu depuis quelques mois, Mbappé pourrait même le rejoindre d'après Elton Mokolo. Explications.

16 buts en 15 journées de Liga et 9 buts en 5 matchs de saison régulière de Ligue des champions. Voici le bilan de Kylian Mbappé depuis le début de la saison sous la tunique du Real Madrid. Soulier d'or européen de l'exercice précédent grâce à ses 31 réalisations en championnat, le numéro 10 de la Casa Blanca est bien parti pour être le candidat à sa propre succession.

«Les temps de passage de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi» D'ailleurs, au vu de ses standards actuels, Kylian Mbappé pourrait même s'asseoir à la table des Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui ont respectivement fait au mieux un bilan de 50 buts et 48 buts en Liga sur une seule et unique saison avec le FC Barcelone et le Real Madrid. « Mbappé est sur les temps de passage de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi et de Luis Suarez. Dans la mesure où il est à plus d’un but par match. En 15 journées, il a marqué 16 buts. C’est une statistique sur la donnée comptable qui est extraordinaire. L’année dernière dans une saison d’adaptation où il dit lui-même après Séville : « j’ai touché le fond », à la fin de la saison c’est 31 buts en Liga ». a confié Elton Mokolo jeudi lors d'un live pour le Winamax FC.