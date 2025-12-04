Problème avec Mbappé : La punchline de Pierre Ménès sur Haaland !

Amadou Diawara

Lorsque Kylian Mbappé ne marque pas, le Real Madrid peine à l'emporter cette saison. A tel point que certains estiment que la Maison-Blanche est dépendante de son numéro 10. Dans une vidéo postée sur sa chaine YouTube ce jeudi après-midi, Pierre Ménès a fait un parallèle avec les performances d'Erland Haaland à Manchester City.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid réalise (presque) un sans-faute lorsque Kylian Mbappé marque. Toutefois, le club merengue a perdu des points précieux quand son numéro 10 n'a pas réussi à faire trembler les buts adverses.

Le Real Madrid est Mbappé-dépendant ? Alors que certains affirment que le Real Madrid est Mbappé-dépendant, Pierre Ménès a poussé un coup de gueule sur le sujet. Dans une vidéo postée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot ce jeudi après-midi, le journaliste français a fait un parallèle avec la saison d'Erling Haaland à Manchester City.