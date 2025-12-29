Al-Khelaïfi laisse partir un top joueur : Le grand geste du PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé avec le PSG début novembre, Achraf Hakimi tenait vraiment à être présent avec le Maroc pour la Coupe d'Afrique des nations. Le défenseur disputera le 3ème match après une convalescence très rapide. D'ailleurs, le PSG n'a pas forcé pour essayer de garder son joueur au chaud, bien au contraire. Walid Regragui a remercié Nasser Al-Khelaïfi pour son geste.

Avec une victoire et un match nul, le Maroc a de grandes chances de continuer la compétition lors des phases finales. La sélection peut compter sur le retour en force d'Achraf Hakimi puisqu'il disputera le 3ème match lundi face à la Zambie. Un retour très rapide rendu possible à l'aide du PSG.

Hakimi de retour, il est aux anges Touché à la suite d'un gros tacle début novembre, Achraf Hakimi aurait pu avoir besoin de plus de temps pour revenir. Mais il a tenu grâce à l'aide du PSG à faire un retour très rapide. « Je tiens à remercier le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi, quelqu'un de très classe. Parce qu'ils nous ont laissé Achraf (Hakimi) à disposition. Si aujourd'hui il est de retour, c'est aussi grâce au club » assure Walid Regragui en conférence de presse, comme le rapporte RMC.