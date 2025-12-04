Kylian Mbappé prépare ses adieux : La rupture inattendue ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A 24 heures du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, RMC Sport fait un point sur l’ultime compétition de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Le principal intéressé a bien pris le soin d’annoncer en janvier dernier qu’il se retirerait après le Mondial l’année prochaine. Un choix fort qui a joué un sale tour à un homologue allemand par le passé…

« Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s'arrêtera là car il faut que ça s'arrête à un moment. J'ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau mais 2026 c'est très bien ». Au début de l’année 2025, Didier Deschamps profitait de son passage sur le plateau d’un journal télévisé dans le cadre de l’Opération Pièces Jaunes afin d’annoncer son départ de l’équipe de France au terme de son contrat avec la Fédération française de football. A savoir à l’été 2026 dans la foulée du dénouement de la Coupe du monde en Amérique du nord.

Mbappé veut «aller au bout» avec Deschamps En novembre dernier, l’équipe de France a validé son billet pour le continent américain, ce qui sera la quatrième et dernière Coupe du monde en tant que sélectionneur pour Didier Deschamps. En interview avec L’Équipe Magazine en septembre, son capitaine Kylian Mbappé avouait avoir envie « d’aller au bout avec lui », soit une victoire finale au Mondial pour une troisième étoile dans l’histoire des Bleus.