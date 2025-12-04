Kylian Mbappé prépare ses adieux : La rupture inattendue ?

A 24 heures du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, RMC Sport fait un point sur l’ultime compétition de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Le principal intéressé a bien pris le soin d’annoncer en janvier dernier qu’il se retirerait après le Mondial l’année prochaine. Un choix fort qui a joué un sale tour à un homologue allemand par le passé…
« Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s'arrêtera là car il faut que ça s'arrête à un moment. J'ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau mais 2026 c'est très bien ». Au début de l’année 2025, Didier Deschamps profitait de son passage sur le plateau d’un journal télévisé dans le cadre de l’Opération Pièces Jaunes afin d’annoncer son départ de l’équipe de France au terme de son contrat avec la Fédération française de football. A savoir à l’été 2026 dans la foulée du dénouement de la Coupe du monde en Amérique du nord.
Mbappé veut «aller au bout» avec Deschamps
En novembre dernier, l’équipe de France a validé son billet pour le continent américain, ce qui sera la quatrième et dernière Coupe du monde en tant que sélectionneur pour Didier Deschamps. En interview avec L’Équipe Magazine en septembre, son capitaine Kylian Mbappé avouait avoir envie « d’aller au bout avec lui », soit une victoire finale au Mondial pour une troisième étoile dans l’histoire des Bleus.
L’exemple Löw, panique pour la dernière de Deschamps ?
Néanmoins, les annonces prématurées de départ peuvent avoir un effet négatif sur les performances du groupe lors d’une compétition majeure. RMC fait état d’un éventuel changement psychique en équipe de France qui pourrait nuire à l’autorité mentale de la sélection tricolore. Le média prend l’exemple de Joachim Löw. L’ex-sélectionneur de l’Allemagne qu’il avait emmenée sur le toit du monde au Brésil en 2014 avait pris le soin d’affirmer avant la compétition qu’il s’arrêterait après l’Euro 2021. Résultat, la Mannschaft sortait par la petite porte dès les 1/8èmes de finale contre l’Angleterre (0-2). Si jamais par malheur un scénario similaire avait lieu pour l’équipe de France, les adieux de Deschamps avec son capitaine Mbappé seraient catastrophiques et inédits puisque les deux hommes ont toujours atteint la finale de la Coupe du monde ensemble…