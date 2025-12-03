Equipe de France : Il sort du silence après le scandale raciste !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2024, après avoir remporté la Copa America, les joueurs de l'Argentine avaient déclenché une énorme polémique. La raison ? Lors de leurs célébrations, les coéquipiers de Lionel Messi avait entonné une chanson raciste à l'encontre de l'équipe de France. Ayant diffusé cela lors d'un live sur ses réseaux sociaux, Enzo Fernandez est revenu sur cette affaire.

Intertitre 1 Depuis la finale de la Coupe du monde 2022, c'est très tendu entre l'équipe de France et l'Argentine. Mais voilà que ça a complètement dérapé à l'été 2024. En effet, au moment de célébrer la victoire en Copa America, les coéquipiers de Lionel Messi ont entonné une chanson raciste à l'encontre des Bleus. « Ils jouent pour la France mais viennent d'Angola. Leur mère est nigériane. Leur père est cambodgien mais sur le passeport : Français », avait-on alors pu entendre.

« J'en ai beaucoup souffert » Alors que cette polémique avait éclaté à la suite d'un live sur les réseaux sociaux d'Enzo Fernandez, le joueur de Chelsea est revenu sur cette histoire. Ainsi, dans un entretien accordé à GiveMeSport, l'Argentin, qui avait dû s'expliquer avec certains de ses coéquipiers chez les Blues, a fait savoir : « Je me souviens de cette période. Ce qui s'est passé ne me ressemble pas. C'était une période très difficile pour moi et j'en ai beaucoup souffert. J'ai toujours compris la position de mes coéquipiers, alors la première chose que j'ai faite a été de les appeler pour leur dire que je ne partais pas en vacances car je voulais rentrer pour leur parler en personne, leur expliquer qui je suis et leur parler de mes valeurs ».