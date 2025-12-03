Neymar avec Messi : C'est terminé pour ce transfert !

En fin de contrat le 31 décembre, Neymar aurait pu rejoindre Lionel Messi à l'Inter Miami avant la Coupe du Monde 2026. Toutefois, David Beckham aurait finalement décidé de reporter la potentielle signature de la star brésilienne de 33 ans. Le propriétaire et président de la franchise de MLS préférant renforcer d'autres postes dans l'immédiat.
De retour à Santos depuis le 31 janvier dernier, Neymar pourrait changer de club cet hiver. En fin de contrat le 31 décembre, la star brésilienne partira librement et gratuitement si elle ne prolonge pas d'ici-là.
Mercato : La MSN reformé à l'Inter Miami ?
Alertée par la situation contractuelle de Neymar, la direction de l'Inter Miami voyait d'un très bon œil l'idée de recruter Neymar. De cette manière, David Beckham pouvait reformer la MSN. Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar ayant régalé le FC Barcelone lorsqu'ils étaient alignés ensemble. Toutefois, le propriétaire et président de la franchise de l'Inter Miami ne compterait pas attirer le milieu offensif de 33 ans vers la MLS cet hiver.
Inter Miami : Le transfert de Neymar est reporté
D'après les indiscrétions de SPORT, Neymar ne rejoindra pas Lionel Messi et Luis Suarez à l'Inter Miami le 1er janvier 2026. En effet, David Beckham aurait décidé de reporter l'arrivée du Brésilien en Floride, privilégiant le renforcement d'autres postes pour le moment. Conscient de la situation, Neymar devrait donc rempiler avec Santos jusqu'au 30 juin, avec la possibilité de prolonger son bail jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2026.