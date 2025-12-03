Neymar avec Messi : C'est terminé pour ce transfert !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 décembre, Neymar aurait pu rejoindre Lionel Messi à l'Inter Miami avant la Coupe du Monde 2026. Toutefois, David Beckham aurait finalement décidé de reporter la potentielle signature de la star brésilienne de 33 ans. Le propriétaire et président de la franchise de MLS préférant renforcer d'autres postes dans l'immédiat.

De retour à Santos depuis le 31 janvier dernier, Neymar pourrait changer de club cet hiver. En fin de contrat le 31 décembre, la star brésilienne partira librement et gratuitement si elle ne prolonge pas d'ici-là.

Mercato : La MSN reformé à l'Inter Miami ? Alertée par la situation contractuelle de Neymar, la direction de l'Inter Miami voyait d'un très bon œil l'idée de recruter Neymar. De cette manière, David Beckham pouvait reformer la MSN. Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar ayant régalé le FC Barcelone lorsqu'ils étaient alignés ensemble. Toutefois, le propriétaire et président de la franchise de l'Inter Miami ne compterait pas attirer le milieu offensif de 33 ans vers la MLS cet hiver.