Transfert de Rabiot : Le projet fou à l'OM !

Le 17 septembre 2024, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM, et ce, alors que son contrat avec la Juventus s'est terminé deux mois et demi plus tôt. Alors que l'international français défend actuellement les couleurs de l'AC Milan, Medhi Benatia est revenu sur les coulisses de son transfert vers Marseille.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a dû attendre deux mois et demi avant de retrouver un nouveau club. En effet, l'international français a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre 2024.

«Tu vas me prendre pour un fou» Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Medhi Benatia a raconté les coulisses de la signature d'Adrien Rabiot à l'OM. « Le transfert d'Adrien Rabiot ? Quand je vois les listes de Ligue des champions et qu'il n'a toujours pas signé, je me dis : "mais attends, il ne fait pas la Ligue des champions, ça tombe bien, moi non plus." Je l'ai appelé et durant l'une de mes premières discussions avec lui je lui dis : "Ecoute, je pense que tu vas me prendre pour un fou, mais j'ai un projet pour toi, en revanche l'argent, forcément, on n'a pas ce à quoi tu peux t'attendre". Je lui ai donné 48 heures, et il me rappelle 24 heures plus tard et il me dit : "écoute, appelle ma maman, moi ça me tente." », a confié le directeur sportif de l'OM.