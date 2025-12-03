20M€ : L'OM annonce son prochain transfert en direct ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé à l'OM lors du dernier mercato hivernal, Arthur Vermeeren est aujourd'hui prêté par le RB Leipzig. Un prêt assorti d'une option d'achat de 20M€. S'il le souhaite, le club phocéen a donc la possibilité de transférer définitivement le milieu de terrain belge. Et voilà que ce serait bel et bien les intentions de l'OM avec Vermeeren.

Il en aura fallu du temps, mais l'OM a enfin réussi à mettre la main sur Arthur Vermeeren. « Vermeeren, ça fait deux ans qu’on le veut. On l’a raté l’année dernière, on est revenu le chercher cette année », a révélé Medhi Benatia sur RMC. Le Belge est donc aujourd'hui à Marseille, mais le fait est qu'il n'est que prêté par le RB Leipzig. Cela pourrait toutefois prochainement se transformer en transfert définitif, Vermeeren disposant d'une option d'achat de 20M€.

« C'est en réflexion, ce n'est pas pressé » La question est maintenant de savoir si l'OM va lever ou non l'option d'achat d'Arthur Vermeeren. Au micro de l'After Foot, Medhi Benatia a clairement annoncé la couleur, faisant savoir : « C'est en réflexion, ce n'est pas pressé, on a le temps de discuter. On a jusqu'au mois de mai, donc on a le temps. C'est 20M€ ? Oui c'est ça ».