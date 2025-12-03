Griezmann à l’OM : Il refuse de prendre le téléphone !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Antoine Griezmann n’a jamais évolué dans un club français depuis le début de sa carrière professionnelle exclusivement effectuée en Espagne. Toutefois, l’atmosphère à Marseille qui entoure l’OM plairait particulièrement au champion du monde. De quoi engendrer des rumeurs de signature cette année. Mais le directeur du football de l’Olympique de Marseille n’y est pas allé de son plein gré.

En juin dernier, Antoine Griezmann a pris la décision de prolonger son contrat à l’Atletico de Madrid. Et ce, bien que son départ pour la Major League Soccer et le Los Angeles FC semblait être l’éventualité la plus probable. En parallèle, alors que la natif de Macon serait un amoureux de l’OM et de la ferveur du Vélodrome selon Dimitri Payet, il a été question d’une potentielle signature du champion du monde à l’Olympique de Marseille en tant qu’agent libre.

«Si j’ai essayé Griezmann à l’OM ? Grizou non, parce que je savais qu’il allait prolonger» Mais qu’en est-il réellement ? Les rumeurs liant l’OM à Antoine Griezmann étaient-elles fondées ? Invité de l’After Foot mardi sur les ondes de RMC, le directeur du football Medhi Benatia a démenti tout rapprochement avec l’ex-international français retraité depuis fin septembre 2024. « Si j’ai essayé Griezmann à l’OM ? Grizou non, parce que je savais qu’il allait prolonger. Il y avait soit les États-Unis, soit prolonger. Mais c’était des salaires sur lesquels on ne peut pas aller ».