Transfert à 6M€ : Une grosse surprise préparée par l’OM ?

Axel Cornic

Le mercato hivernal semble déjà avoir commencé à l’Olympique de Marseille, où plusieurs pistes sont évoquées à quelques semaines de l’ouverture officielle. Ainsi, les médias croates nous ont appris que les dirigeants marseillais en pinceraient pour Branimir Mlačić, défenseur central de seulement 18 ans qui évolue à l’Hajduk Split.

L’effectif s’est encore une fois renforcé l’été dernier, mais ça ne semble pas être assez. Il y a encore quelques lacunes à l’OM et Medhi Benatia comme Pablo Longoria auraient l’intention de boucler des coups intéressants lors du mercato hivernal, dont les portes s’ouvriront dans seulement quelques semaines.

L’OM pourrait s’offrir un crack pour 6M€ Un premier gros dossier pourrait se dessiner à l’étranger. D’après les informations de Germanijak, l’OM serait sur les traces de Branimir Mlačić, qui a fait ses débuts en équipe première cette saison à l’Hajduk Split. Son club semble d’ailleurs être vendeur, puisqu’il aurait fixé le prix de 6M€ pour le joueur sous contrat jusqu’en 2029.