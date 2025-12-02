FC Nantes : Un mercato de folie est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la première partie de saison du FC Nantes est globalement décevante, Luis Castro a jusqu'à la fin de l'année pour conserver son poste sur le banc des Canaris. Après ça, un mercato très animé est attendu de la part de la famille Kita.

Lourdement battu à Lyon dimanche, le FC Nantes est actuellement 16e avec 11 points au compteur. Une position de barragiste qui est loin des ambitions affichées par les Canaris, notamment après l'arrivée de Luis Castro sur le banc. Le coach du club nantais a jusqu'à la trêve pour conserver son poste.

Plusieurs recrues cet hiver à Nantes ? Et selon les informations de L'EQUIPE, le FC Nantes devrait également profiter du mercato d'hiver pour se renforcer et redresser la barre. En plus du retour de prêt d'Ignatius Ganago, actuellement à New England Revolution (MLS), les Canaris souhaitent un renfort par ligne et notamment un milieu de terrain avec un profil box-to-box. Cela engendrera également des départs et plusieurs joueurs ne seront pas retenus.