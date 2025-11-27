Un buteur arrive au FC Nantes, la grosse surprise sur le mercato !

Amadou Diawara

Le 31 janvier dernier, Ignatius Ganago a quitté le FC Nantes. En effet, le buteur de 26 ans a été prêté avec option d'achat au New England Revolution. Après un an en MLS, Ignatius Ganago va retrouver les Canaris. En effet, la franchise américaine a décidé de ne pas lever la clause de l'international camerounais.

Lors de l'été 2022, le FC Nantes a arraché Ignatius Ganago au RC Lens, et ce, grâce à son offre à hauteur de 4,4M€. Après trois saisons et demie de bons et loyaux services chez les Canaris, le buteur de 26 ans s'est exilé en MLS. En effet, Ignatius Ganago s'est engagé en faveur du New England Revolution lors du dernier mercato hivernal.

