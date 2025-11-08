Transfert à l’OM : La recrue que le FC Nantes a tenté de voler !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier alors qu’il était en fin de contrat à Burnley, CJ Egan-Riley aurait pu rejoindre un autre club de Ligue 1 que l’OM. La piste menant au défenseur âgé de 22 ans a en effet été explorée par le FC Nantes, mais elle était impossible à réaliser financièrement pour les Canaris.

Avant d’essayer d’utiliser son joker pour recruter Ulisses Garcia (29 ans), un autre joueur de l’OM intéressait le FC Nantes. D’après les informations de L’Équipe, les Canaris avaient ciblé une des recrues arrivées à Marseille lors du dernier mercato : CJ Egan-Riley.

Le FC Nantes était également sur Egan-Riley En fin de contrat avec Burnley, le défenseur âgé de 22 ans s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec l’OM, mais le FC Nantes était également sur le coup. Toutefois, L’Équipe indique que recruter CJ Egan-Riley était financièrement impossible pour le club nantais, qui a aussi exploré les pistes menant à Albian Hajdari (22 ans, Hoffenheim) et Alexander Djiku (31 ans, Spartak Moscou).