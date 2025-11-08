Transfert d’un attaquant : C’est confirmé, le Paris FC prépare un gros coup !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a de nouveau fait preuve d’un grand manque d’efficacité vendredi lors de la défaite face à Rennes (0-1), le Paris FC compte corriger cela lors du prochain mercato hivernal. Après avoir échoué à recruter Lucas Stassin en provenance de l’ASSE l’été dernier, le promu de Ligue 1 recherche activement un attaquant.

Dominateur, le Paris FC s’est tout de même incliné vendredi lors de la réception de Rennes (0-1). Avec 16 tirs pour seulement 5 cadrés, c’est clairement l’efficacité qui a manqué aux Parisiens. « Pour gagner des matchs en Ligue 1, il faut être plus efficace. C’est un match que, si on n’arrive pas à gagner, on ne doit pas perdre », estimait Stéphane Gilli après la rencontre.

Un attaquant recherché par le Paris FC cet hiver Comme le confirme Le Parisien, un attaquant est donc recherché dans l'optique du prochain mercato. Le Paris FC s’est lancé en quête d’un buteur à recruter en janvier et compte « frapper fort ». Le quotidien régional précise que les réseaux de Marco Neppe, directeur sportif, pourraient ouvrir des pistes à l’étranger.