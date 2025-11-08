Transfert d’un attaquant : C’est confirmé, le Paris FC prépare un gros coup !

Alors qu’il a de nouveau fait preuve d’un grand manque d’efficacité vendredi lors de la défaite face à Rennes (0-1), le Paris FC compte corriger cela lors du prochain mercato hivernal. Après avoir échoué à recruter Lucas Stassin en provenance de l’ASSE l’été dernier, le promu de Ligue 1 recherche activement un attaquant.
Dominateur, le Paris FC s’est tout de même incliné vendredi lors de la réception de Rennes (0-1). Avec 16 tirs pour seulement 5 cadrés, c’est clairement l’efficacité qui a manqué aux Parisiens. « Pour gagner des matchs en Ligue 1, il faut être plus efficace. C’est un match que, si on n’arrive pas à gagner, on ne doit pas perdre », estimait Stéphane Gilli après la rencontre.
Un attaquant recherché par le Paris FC cet hiver
Comme le confirme Le Parisien, un attaquant est donc recherché dans l'optique du prochain mercato. Le Paris FC s’est lancé en quête d’un buteur à recruter en janvier et compte « frapper fort ». Le quotidien régional précise que les réseaux de Marco Neppe, directeur sportif, pourraient ouvrir des pistes à l’étranger.
L'échec Stassin l'été dernier
Ce qui écarterait celle menant à Lucas Stassin, que le Paris FC a essayé de recruter l’été dernier. « En toute fin de mercato, c’était le Paris FC et c’est devenu assez concret. Mais les négociations n’ont malheureusement pas abouti », expliquait l’attaquant de l’ASSE à La Dernière Heure. « L’offre a été refusée parce que les dirigeants de Saint-Étienne demandaient un très gros montant étant donné qu’ils ont les ambitions de remonter très vite en Ligue 1. Ils voulaient me garder. »