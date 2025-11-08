Transfert avec Mbappé : Le Real Madrid se prend un vent, la révélation !

Alexis Brunet

À l’été 2024, Leny Yoro était dans le viseur de nombreux clubs qui souhaitaient le faire quitter le LOSC. Finalement, c’est Manchester United qui a remporté la mise, alors que le Real Madrid était également sur le dossier. Le Français est revenu ce vendredi sur son choix d’avoir snobé la Casa Blanca et un certain Kylian Mbappé.

Il y a quelques temps, Leny Yoro impressionnait la Ligue 1 par son talent. Le défenseur central était promis aux plus grands clubs du monde et c’est finalement Manchester United qui a réussi à le faire venir à l’été 2024. Le Français avait notamment préféré les Red Devils au Real Madrid qui lui faisait également la cour.

« Je n’ai jamais éprouvé un sentiment de regret » En rejoignant Manchester United, Leny Yoro n’a toutefois pas pris la meilleure décision de sa vie vu la situation très compliquée que traversent les Red Devils. Le défenseur central n’a toutefois aucun regret d’avoir fait ce choix, comme il l’a confié lors d’une interview accordée au Telegraph. « Je n’ai jamais éprouvé un sentiment de regret. Je connais Manchester United, je sais que parfois, on peut faire une mauvaise saison, mais ce club est un club de haut niveau, il n’y a donc aucun doute à ce sujet. Je connaissais le projet du club avant d’arriver. Bien sûr, je ne pouvais pas m’attendre à terminer la première année à la 15e place. Mais ce sont des choses auxquelles il faut aussi faire face. »