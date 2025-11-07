Un prodige au PSG : Discussions confirmées !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, le nom d'Aleksey Batrakov circule avec insistance du côté du PSG. Le prodige russe flambe avec le Lokomotiv Moscou qui se prépare à son départ en cas d'offre avoisinant les 23M€. Et l'agent du milieu offensif de 20 ans confirme d'ailleurs les discussions avec le PSG.

Bien décidé à miser sur les futurs talents du football, Luis Campos continue de scruter le marché en vue de se renforcer dans les prochains mois. Dans cette optique, le PSG s'intéresserait à Aleksey Batrakov. Auteur de 10 buts et 4 passes décisives en 14 journées de championnat, le meneur de jeu du Lokomotiv Moscou est la révélation de la saison en Russie.

Le PSG s'attaque à Aleksey Batrakov Par conséquent, Match TV a récemment révélé l'intérêt du PSG pour le joueur de 20 ans dont le contrat court jusqu'en 2029. « Batrakov figure sur la liste des candidats du PSG pour renforcer son effectif. Le club français pourrait formuler une offre intéressante au Lokomotiv dès cet été, ce qui permettrait au joueur de rejoindre Paris », confiait même une source auprès du média russe.