Un prodige au PSG : Discussions confirmées !

Depuis quelques jours, le nom d'Aleksey Batrakov circule avec insistance du côté du PSG. Le prodige russe flambe avec le Lokomotiv Moscou qui se prépare à son départ en cas d'offre avoisinant les 23M€. Et l'agent du milieu offensif de 20 ans confirme d'ailleurs les discussions avec le PSG.
Bien décidé à miser sur les futurs talents du football, Luis Campos continue de scruter le marché en vue de se renforcer dans les prochains mois. Dans cette optique, le PSG s'intéresserait à Aleksey Batrakov. Auteur de 10 buts et 4 passes décisives en 14 journées de championnat, le meneur de jeu du Lokomotiv Moscou est la révélation de la saison en Russie.
Le PSG s'attaque à Aleksey Batrakov
Par conséquent, Match TV a récemment révélé l'intérêt du PSG pour le joueur de 20 ans dont le contrat court jusqu'en 2029. « Batrakov figure sur la liste des candidats du PSG pour renforcer son effectif. Le club français pourrait formuler une offre intéressante au Lokomotiv dès cet été, ce qui permettrait au joueur de rejoindre Paris », confiait même une source auprès du média russe.
Son agent confirme !
Et Match TV a également interrogé l'agent d'Aleksey Batrakov qui confirme les discussions avec le PSG : « Cette information est exacte. Oui, nous sommes en discussion avec le PSG, mais également avec différents clubs européens. Alexey est un joueur très intelligent et polyvalent. Il a un objectif précis et travaille pour l’atteindre. Je suis convaincu que si Alexey veut jouer en Europe, il y parviendra. » Pour convaincre le Lokomotiv Moscou de lâcher son prodige, il faudra débourser environ 23M€.