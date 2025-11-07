Mercato - PSG : La presse italienne annonce un transfert surprise

Axel Cornic

Plusieurs noms sont annoncés au Paris Saint-Germain, où l’on semble pourtant se concentrer plutôt sur les prolongations de contrat. Et la liste est longue, puisque les dirigeants seraient déjà en train de boucler quelques gros dossiers comme avec Willian Pacho, Senny Mayulu ou encore Fabian Ruiz, qui possède toutefois quelques prétendants à l’étranger.

Cet été, le PSG a décidé de ne pas modifier l’équipe qui est allé décrocher la première Ligue des Champions de son histoire. Mais il va désormais falloir le confirmer, puisque plusieurs membres de cette équipe sont dans une situation contractuelle plutôt précaire…

Place aux prolongations au PSG ! C’est le cas de Fabian Ruiz, très critiqué ces dernières années, mais pourtant devenu un incontournable de Luis Enrique. Son contrat se termine en juin 2027 et sa prolongation semble être l’une des priorités du PSG, comme avec Ousmane Dembélé ou encore le jeune Senny Mayulu. Le milieu espagnol semble être heureux à Paris, mais des occasion pourraient bien se présenter dans les prochains mois.