Transfert d’un gros joueur au PSG : Nouvelle bombe !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG en vue du prochain mercato estival, Ibrahima Konaté arrivera au terme de son contrat avec Liverpool en fin de saison. La presse allemande confirme l'intérêt parisien pour le défenseur central de l'équipe de France, mais évoque également un vif intérêt du Bayern Munich dans ce dossier.

Et si le PSG attirait un gros défenseur central lors du prochain mercato estival ? En plus de la piste menant à Dayot Upamecano (27 ans, Bayern Munich), les dirigeants du club de la capitale en pincent pour son compère de la charnière centrale en équipe de France, Ibrahima Konaté (26 ans, Liverpool). Ce dernier, tout comme Upamecano, arrivera au terme de son contrat en fin de saison, mais le PSG n'est pas seul sur le coup pour Konaté.

Le Bayern à fond sur Konaté ? Selon les dernières révélations de Sport Bild, le Bayern Munich pourrait bien venir faire de l'ombre au PSG sur cette piste Ibrahima Konaté. Le club bavarois pourrait donc justement perdre Upamecano, et envisagerait d'aller recruter son partenaire français qui dispose déjà d'une expérience de la Bundesliga avec ses quatre années passées à Leipzig (2017-2021).