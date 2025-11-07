Mercato - Une star prête à signer à l’OM : Le mensonge balancé à Longoria !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est libre que Florian Thauvin avait quitté l’OM à l’été 2021. Parti pour le Mexique, le Français avait pourtant la possibilité de rester à Marseille, où Pablo Longoria lui qui avait fait une offre de prolongation. Thauvin n’aura finalement pas signé ce nouveau contrat alors qu’il avait pourtant assuré face au président de l’OM qu’il le ferait.

Du côté de l’OM, Pablo Longoria avait tout fait pour retenir Florian Thauvin. Arrivé au terme de son contrat, le Français est parti libre à l’été 2021 alors même qu’il avait une proposition de prolongation. Thauvin a donc rejoint le Mexique, laissant le président de l’OM en plan. Alors même qu’il lui avait dit qu’il signerait…

« Je lui réponds oui, alors que les discussions avançaient très fortement avec les Tigres » Florian Thauvin aurait pourtant pu rester à l’OM. Pour So Foot, le champion du monde a d’ailleurs révélé qu’il avait assuré à Pablo Longoria qu’il prolongerait, sachant toutefois qu’il allait rejoindre les Tigres. Un mensonge que Thauvin a rapidement regretté : « Pablo Longoria m’a fait une belle proposition pour rester, on était tombés d’accord, mais trois semaines ou un mois après, je n’avais toujours pas reçu les contrats. Un jour, par hasard, je croise Longoria sur le parking qui me dit « c’est bon on est d’accord et tout ? », et je lui réponds oui, alors que les discussions avançaient très fortement avec les Tigres et je savais que j’allais partir. D’ailleurs, tout de suite sur la route en rentrant j’ai appelé ma mère et je lui ai dit : « Maman j’ai fait une bêtise, j’a donné ma parole alors que je n’aurais pas dû ». J’en étais malade tout de suite, je ne suis pas fier de moi. C’est l’une des grandes erreurs que j’ai faites ».