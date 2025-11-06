Avant son transfert au PSG, il finit à l'hôpital !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques heures, la piste menant à Eric Garcia a été évoquée pour le PSG, qui cherche à compenser les nombreuses blessures dans son effectif. Mais la soirée a été mouvementée pour le défenseur du FC Barcelone qui a fini à l'hôpital après le nul à Bruges (3-3). L'international espagnol pourrait avoir le nez cassé.

Le match contre le Bayern Munich a été cauchemardesque pour le PSG qui, en plus d'avoir concédé sa première défaite de la saison en Ligue des champions, a perdu plusieurs joueurs importants sur blessures dont Achraf Hakimi. Le Marocain sera absent plusieurs semaines après avoir été victime d'un gros tacle de Luis Diaz, expulsé dans la foulée.

Eric Garcia dans le viseur du PSG ? Une situation qui pousse le PSG à explorer le marché en vue de se renforcer cet hiver. Selon les informations de L'EQUIPE, le club de la capitale apprécierait notamment le profil d'Eric Garcia, dont le contrat au FC Barcelone s'achève en juin prochain. Sa polyvalence plaît notamment à Luis Enrique qui sait qu'il pourrait utiliser son compatriote aussi bien à droite que dans l'axe de sa défense.