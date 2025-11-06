Transfert à 0€ au PSG : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Alors que l’hiver n’est pas encore passé, le PSG prépare déjà son recrutement pour l’été 2026. Le club de la capitale se tient à l’affût de la moindre bonne opportunité. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil sur la situation de Dayot Upamecano. Mais la tendance semble se confirmer pour sa prolongation au Bayern Munich.

Le PSG garde un oeil sur Upamecano En fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich, l’international français a réalisé une belle performance contre le PSG en Ligue des champions. Les pensionnaires de la Ligue 1 seraient sur le coup depuis quelques jours maintenant. Le club bavarois ne compterait toutefois pas laisser filer son défenseur de 27 ans aussi facilement.