Transfert au PSG : Une offre est partie pour un international français !

Alors que l’hiver n’est pas encore passé, le PSG anticipe déjà son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale garderait notamment un œil sur la situation de Dayot Upamecano, en fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich. L’international français aurait d’ailleurs reçu une offre récemment.
Plutôt discret sur le mercato cet été, le PSG devrait probablement corriger le tir cet hiver. Alors que le mois de janvier n’est pas encore passé, la formation parisienne anticiperait déjà son recrutement pour l’été 2026. Les Rouge-et-Bleu se tiendraient notamment à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts.
Le PSG se tient à l'affût pour Upamecano
Le PSG garderait par exemple un œil très attentif sur la situation de Dayot Upamecano. L’international français est en fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich. Les pensionnaires de la Ligue 1 ne seraient pas contre le signer libre dans quelques mois pour renforcer leur secteur défensif.
Le Bayern Munich a déjà dégainé pour sa prolongation
Mais le Bayern Munich ne devrait pas le laisser filer sans rien faire. D’après les informations de Foot Mercato, le défenseur de 27 ans aurait même reçu une offre du club bavarois pour étendre son engagement. À voir maintenant si elle sera suffisante pour le convaincre de prolonger l’aventure en Bundesliga. Le PSG, de son côté, reste attentif.