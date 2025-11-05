Transfert au PSG : Une offre est partie pour un international français !

Pierrick Levallet

Alors que l’hiver n’est pas encore passé, le PSG anticipe déjà son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale garderait notamment un œil sur la situation de Dayot Upamecano, en fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich. L’international français aurait d’ailleurs reçu une offre récemment.

Plutôt discret sur le mercato cet été, le PSG devrait probablement corriger le tir cet hiver. Alors que le mois de janvier n’est pas encore passé, la formation parisienne anticiperait déjà son recrutement pour l’été 2026. Les Rouge-et-Bleu se tiendraient notamment à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts.

Le PSG se tient à l'affût pour Upamecano Le PSG garderait par exemple un œil très attentif sur la situation de Dayot Upamecano. L’international français est en fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich. Les pensionnaires de la Ligue 1 ne seraient pas contre le signer libre dans quelques mois pour renforcer leur secteur défensif.