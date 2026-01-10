OL - Transfert à 55M€ : Le coup de tonnerre annoncé à l’étranger !

Pierrick Levallet

Actuellement en phase de retour, Malick Fofana avait la cote sur le mercato jusqu’à présent. Le joueur de l’OL était notamment annoncé dans le viseur du Bayern Munich. Mais finalement, le club bavarois aurait retiré l’international belge de sa liste. La fragilité du crack de 20 ans aurait notamment pesé dans la balance.

Ennuyé par de sérieux problèmes financiers depuis le départ de John Textor, l’OL mise sur le mercato pour renflouer ses caisses. Le club rhodanien dispose encore de quelques éléments avec une bonne valeur marchande, comme Malick Fofana. Les dirigeants lyonnais auraient d’ailleurs fixé leur prix à environ 55M€ pour un transfert de l’international belge.

Malick Fofana a la cote sur le mercato Le crack de 20 ans était notamment annoncé dans le viseur du Bayern Munich ces dernières semaines. Le profil du Diable Rouge avait tapé dans l’oeil du club bavarois, qui l’avait supervisé à plus d’une reprise. Mais finalement, les pensionnaires de la Bundesliga auraient pris une décision qui a eu l’effet d’un coup de tonnerre pour l’OL.