Transfert - 92M€ : L’énorme jackpot pour le PSG avec ce crack !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans sa dernière Lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a classé les joueurs âgés de moins de 20 ans avec la plus grosse valeur de transfert. Parmi les Français, on retrouve Warren Zaïre-Emery à la première position, le milieu de terrain formé au PSG étant valorisé à environ 92M€.

Ce mercredi, l’Observatoire du football CIES a publié sa 520ème Lettre hebdomadaire, dans laquelle il classe « les joueurs n'ayant pas encore fêté leur 20e anniversaire avec la plus haute valeur de transfert ». Un classement dans lequel on retrouve logiquement Lamine Yamal (350M€) à la première position, mais également plusieurs Français.

Zaïre-Emery valorisé à 92M€ par le CIES Trois joueurs du PSG y figurent et notamment Warren Zaïre-Emery, devant ses coéquipiers Senny Mayulu (51M€) et Ibrahim Mbaye (30M€), joueur français âgé de moins de 20 ans le mieux classé. Selon le CIES, la valeur de transfert de l’international français (7 sélections) est aujourd’hui d’environ 92M€.