Transfert - 92M€ : L’énorme jackpot pour le PSG avec ce crack !

Dans sa dernière Lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a classé les joueurs âgés de moins de 20 ans avec la plus grosse valeur de transfert. Parmi les Français, on retrouve Warren Zaïre-Emery à la première position, le milieu de terrain formé au PSG étant valorisé à environ 92M€.
Ce mercredi, l’Observatoire du football CIES a publié sa 520ème Lettre hebdomadaire, dans laquelle il classe « les joueurs n'ayant pas encore fêté leur 20e anniversaire avec la plus haute valeur de transfert ». Un classement dans lequel on retrouve logiquement Lamine Yamal (350M€) à la première position, mais également plusieurs Français.
Zaïre-Emery valorisé à 92M€ par le CIES
Trois joueurs du PSG y figurent et notamment Warren Zaïre-Emery, devant ses coéquipiers Senny Mayulu (51M€) et Ibrahim Mbaye (30M€), joueur français âgé de moins de 20 ans le mieux classé. Selon le CIES, la valeur de transfert de l’international français (7 sélections) est aujourd’hui d’environ 92M€.
Zaïre-Emery revient en forme au PSG
Une belle somme que le PSG ne devrait pas chercher à récupérer. Après une période difficile, Warren Zaïre-Emery a retrouvé des couleurs et peu à peu son meilleur niveau ces dernières semaines. Comme indiqué par le journaliste Fabrice Hawkins, les dirigeants parisiens n’ont jamais pensé à s’en séparer pour autant.