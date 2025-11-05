Proche de Doué et Dembélé, il va offrir un transfert de folie au PSG !

Depuis quelques temps, un agent s'est clairement imposé dans le vestiaire du PSG à savoir Moussa Sissoko qui gère les intérêts de Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Ousmane Dembélé. Et il pourrait bien apporter un autre joueur à Paris à savoir Dayot Upamecano, qui sera libre en fin de saison au Bayern Munich.
S'il y a bien un agent qui a profité du changement de projet au PSG, c'est Moussa Sissoko. Il est l'agent le plus influent du football français et le vestiaire parisien est garni de joueurs qu'il représente à l'image de Désiré Doué, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola. Un atout de taille sur lequel le PSG doit s'appuyer pour recruter Dayot Upamecano selon Walid Acherchour, bluffé par le défenseur central du Bayern Munich mardi soir.
Acherchour réclame Upamecano au PSG !
« Pour moi, Upamecano ne doit pas quitter Paname ce soir. Il est libre en fin de saison, il doit se passer quelque chose. Il ne quitte pas Paname tant qu'il n'y a pas une signature de Moussa Sissoko, son agent. A la place de Nasser Al-Khelaïfi ou Luis Campos, ils doivent passer une semaine au Peninsula pour boucler l'affaire. Quand tu vois la perf' de Marquinhos et celles de Zabarnyi sur les dernières semaines, Upamecano il faut le ficeler rapidement », lâche-t-il sur le plateau du Winamax FC avant d'en rajouter une couche.
«Moussa Sissoko a Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué au PSG»
« On va le franciser le projet ! Upamecano est français, il est défenseur central de l'équipe de France, et il est monstrueux ! Le foot ce sont des duels, et les duels qu'il gagne, le fait de défendre en avançant, les relances... Je me dis que si le Bayern laisse libre avec la saison qu'il fait, il faudra m'expliquer, mais ce mec-là est libre à la fin de la saison ! Moussa Sissoko qui a Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, il ne va pas mettre Upamecano dans cette équipe ? Et Nasser ne va pas l'appeler ? Moussa Sissoko il a mis Kolo Muani au PSG, il en doit bien une au PSG ! », ajoute Walid Acherchour.