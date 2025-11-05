Proche de Doué et Dembélé, il va offrir un transfert de folie au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques temps, un agent s'est clairement imposé dans le vestiaire du PSG à savoir Moussa Sissoko qui gère les intérêts de Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Ousmane Dembélé. Et il pourrait bien apporter un autre joueur à Paris à savoir Dayot Upamecano, qui sera libre en fin de saison au Bayern Munich.

S'il y a bien un agent qui a profité du changement de projet au PSG, c'est Moussa Sissoko. Il est l'agent le plus influent du football français et le vestiaire parisien est garni de joueurs qu'il représente à l'image de Désiré Doué, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola. Un atout de taille sur lequel le PSG doit s'appuyer pour recruter Dayot Upamecano selon Walid Acherchour, bluffé par le défenseur central du Bayern Munich mardi soir.

Acherchour réclame Upamecano au PSG ! « Pour moi, Upamecano ne doit pas quitter Paname ce soir. Il est libre en fin de saison, il doit se passer quelque chose. Il ne quitte pas Paname tant qu'il n'y a pas une signature de Moussa Sissoko, son agent. A la place de Nasser Al-Khelaïfi ou Luis Campos, ils doivent passer une semaine au Peninsula pour boucler l'affaire. Quand tu vois la perf' de Marquinhos et celles de Zabarnyi sur les dernières semaines, Upamecano il faut le ficeler rapidement », lâche-t-il sur le plateau du Winamax FC avant d'en rajouter une couche.