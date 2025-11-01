Désiré Doué - PSG : Le beau message après la catastrophe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir sur la pelouse de Lorient, Désiré Doué a vécu une nouvelle catastrophe. Touchée aux ischios-jambiers, la jeune star du PSG a été contrainte de quitter la pelouse sur civière. Alors qu’il sera absent pendant plusieurs mois, le joueur de 20 ans a reçu un beau message de la part des supporters parisiens.

Le PSG a de nouveau perdu un joueur important sur blessure. A peine revenu sur les terrains après plusieurs semaines d’absence, Désiré Doué a rechuté. Le numéro 14, buteur la semaine dernière à Brest, a été touché aux ischios-jambiers ce mercredi soir sur la pelouse de Lorient (1-1).

Désiré Doué rechute Une très mauvaise nouvelle pour Luis Enrique et le PSG, qui pouvaient enfin se targuer de bénéficier d’un groupe quasiment complet pour une fois cette saison. Victime d’une lésion, Désiré Doué va donc manquer les prochaines semaines de compétition, et pourrait ne pas rejouer avant 2026.