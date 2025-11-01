Désiré Doué - PSG : Le beau message après la catastrophe !

Mercredi soir sur la pelouse de Lorient, Désiré Doué a vécu une nouvelle catastrophe. Touchée aux ischios-jambiers, la jeune star du PSG a été contrainte de quitter la pelouse sur civière. Alors qu’il sera absent pendant plusieurs mois, le joueur de 20 ans a reçu un beau message de la part des supporters parisiens.
Le PSG a de nouveau perdu un joueur important sur blessure. A peine revenu sur les terrains après plusieurs semaines d’absence, Désiré Doué a rechuté. Le numéro 14, buteur la semaine dernière à Brest, a été touché aux ischios-jambiers ce mercredi soir sur la pelouse de Lorient (1-1).
Désiré Doué rechute
Une très mauvaise nouvelle pour Luis Enrique et le PSG, qui pouvaient enfin se targuer de bénéficier d’un groupe quasiment complet pour une fois cette saison. Victime d’une lésion, Désiré Doué va donc manquer les prochaines semaines de compétition, et pourrait ne pas rejouer avant 2026.
Les Ultras du PSG envoient un beau message
Le phénomène de 20 ans était donc logiquement absent pour la réception de l’OGC Nice ce samedi après-midi au Parc des Princes. En amont de la rencontre, les Ultras du PSG ont déployé une banderole accompagnée d’un beau message de soutien à l’égard de Désiré Doué : « Désiré, tout le virage est avec toi ». Nul doute que le Français appréciera ce geste...