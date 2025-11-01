Mercato : La signature XXL préparée par le PSG !

Axel Cornic

Après une saison historique, le Paris Saint-Germain a surpris tout le monde avec un mercato estival étrangement calme. Mais ça semble s’agiter en coulisses, puisque le club de la capitale souhaiterait prolonger plusieurs de ses joueurs comme un certain Bradley Barcola, dont le temps de jeu a pourtant diminué depuis un an.

Après des débuts tonitruants, Bradley Barcola est un peu disparu de la circulation. Il faut dire que l’ailier du PSG a subi de plein fouet la concurrence d’Ousmane Dembélé et surtout de Désiré Doué, grande révélation de la saison dernière, sans oublier le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. De quoi remettre en cause son avenir à Paris...

Barcola voulait claquer la porte En tout cas, le principal concerné a bien pensé à un départ. Plusieurs sources ont annoncé que l’international français aurait sérieusement pensé à quitter le PSG lors du dernier mercato estival, afin de bénéficier d’un plus grand temps de jeu. Et deux cadors européens semblaient prêts à lui dérouler le tapis rouge, avec Liverpool ainsi que le Bayern Munich.